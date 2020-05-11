حلمي بكر: "بنت الجيران للمتعاطين.. والهضبة حط مناخيره فيها"

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كشف الملحن حلمي بكر عن رأيه في أغنية "بنت الجيران"، لعمر كمال وحسن شاكوش حيث أكد أن الأغنية مناسبة كثيرًا لمتعاطي المخدرات.



تحدث حلمي بكر خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، عن تفاصيل خلافه مع المطرب عمرو دياب، وذلك بسبب قيامه بتلحينه لأغنية له، لكنها لم تكتمل بينهما، لافتًا إلى أن عمرو دياب يمتلك العديد من الأغاني الناجحة، حيث قال :"الأغنية دي بقالها 30 سنة، ولكن عمرو دياب حب يعدل في اللحن ولكنني رفضت التعديل، متابع حديثه قائلًا: "عمرو دياب متعود يحط مناخيره في اللحن".



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



واستضافت إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.