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مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:22 ص
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة صباحًا، وطقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- شبورة صباحًا تكون كثيفة على بعض المناطق، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مشمس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.
طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على جنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية
نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.
تفاصيل الموجة الحارة
وكانت كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد اعتبارا من الإثنين وحتى مطلع الأسبوع المقبل.
وأشارت "إيمان"، خلال تصريحات سابقة، إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 5 درجات، حيث ستتراوح درجة الحرارة بدءا من الثلاثاء ما بين 34 و35 درجة.
وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على جنوب البلاد خلال الموجة الحارة ستصل إلى 41 درجة، مناشدة المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس نهارا، وعدم تناول سكريات أو موالح بكثرة في وجبة السحور حتى لا يشعروا بالعطش.
ولفتت "شاكر"، إلى أن الموجة الحارة ستنكسر يوم الإثنين المقبل، وذروة الموجة سيكون يوم السبت.
البنك الدولي يوافق على قرض بـ2.772 مليار دولار لمصر
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الاثنين، على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي: "لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني".
وأضافت أنه سيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة"، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين".
وتابعت "ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني"، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذى استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي.
وأوردت أنه إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع.
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