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حار على القاهرة والوجه البحري.. "الأرصاد" تكشف عن طقس اليوم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة صباحًا، وطقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- شبورة صباحًا تكون كثيفة على بعض المناطق، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مشمس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وكانت كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد اعتبارا من الإثنين وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت "إيمان"، خلال تصريحات سابقة، إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 5 درجات، حيث ستتراوح درجة الحرارة بدءا من الثلاثاء ما بين 34 و35 درجة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على جنوب البلاد خلال الموجة الحارة ستصل إلى 41 درجة، مناشدة المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس نهارا، وعدم تناول سكريات أو موالح بكثرة في وجبة السحور حتى لا يشعروا بالعطش.

ولفتت "شاكر"، إلى أن الموجة الحارة ستنكسر يوم الاثنين المقبل، وذروة الموجة سيكون يوم السبت.
حار على القاهرة والوجه البحري.. "الأرصاد" تكشف عن طقس اليوم
حار على القاهرة والوجه البحري.. "الأرصاد" تكشف عن طقس اليوم

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