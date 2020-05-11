Advertisements

تقرير: معدلات ربحية البنوك الخليجية سوف تساعدها على تجاوز أزمة كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر

قال تقرير دولي أن البنوك في منطقة الخليج الغربي يمكنها أن تستوعب ما يصل إلى 36 مليار دولار كخسائر جديدة في الائتمان قبل أن تبدأ قاعدة رأس المال لديها في التآكل، وهو ما يجعلها في وضع قوي يمكنها من مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وفقًا لستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني.

وقالت ستاندرد آند بورز في مذكرة بحثية: "إن البنوك الإقليمية تتمتع بمستويات ربحية عالية - بسبب الأحجام الكبيرة من الودائع بلا فوائد، ووجود مصادر مستدامة للدخل من الرسوم، الى جانب الكفاءة التشغيلية العالية، ولديها مخصصات ضخمة تمكنت من بناءها على مدى السنوات الأخيرة، وهو ما سيساعدها على تخطي الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية."

يمكن للبنوك الخليجية أن تتحمل خسارة ما يقرب من 2.7 ضعف متوسط خسائر الائتمان السنوية. وتعد البنوك في المملكة العربية السعودية من بين أكثر البنوك صلابة، في حين أن المقرضين في البحرين في وضع أضعف بسبب الصدمة الاقتصادية هناك والقدرة المحدودة للحكومة على تقديم الدعم، وذلك وفقًا لمذكرة شركة ستاندارد أن بورز. 

وأضافت أن الأمر قد يستغرق ثلاث سنوات قبل أن تبدأ خسائر الائتمان في الظهور عبر القوائم المالية للبنوك.

وعلى الرغم من قدرتها على تحمل خسائر ائتمانية إضافية، إلا أن ربحية البنوك ستتدهور هذا العام بسبب تأثير وباء كورونا وانخفاض أسعار البترول. وقالت ستاندرد آند بورز إنه من المرجح أن تركز البنوك على الحفاظ على رأس المال بدلاً من بدء أعمال جديدة.

وقد سجلت غالبية البنوك في منطقة الخليج انخفاضاً بالأرباح في الربع الأول من العام، حيث سجلت مخصصات أعلى للقروض المعدومة الناجمة عن انخفاض أسعار البترول، وانهيار شركة إدارة المستشفيات ( NMC Health Plc)، إلى جانب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.

أخبار تهمك

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ أقل من ساعتين

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 16 ساعة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 16 ساعة

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

ظاهرة غريبة تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يومين

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:14 م

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

08:26 م

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

09:16 م

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

11:32 م

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟