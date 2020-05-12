مناشدات عاجلة من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة: "نتمنى تطبيق حظر كامل في آخر أسبوع في رمضان، وأول أسبوع العيد؛ للسيطرة على فيروس كورونا".





وتابع "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "الأسبوعين دول مش هيأثروا في حياتنا لأن مصر كلها مش بتشتغل في أسبوع العيد، والأسبوع إللي قبله بيكون خفيف".





وأكد أن الدولة المصرية ستتخذ القرار الذي يتناسب مع الصالح العام، معلقًا: "من الناحية الصحية يجب تطبيق الحظر الشامل لمدة أسبوعين، ولكن يترك الأمر للجهات المعنية، وعرضنا الفكرة على الجهات المسئولة لدراستها"، مستكملًا: "إحنا مع الناس وعايزين مصلحة الناس".





وأعلن رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن إصابة 7 عائلات من محافظة الفيوم، موضحًا أن الإصابة حاليًا تكون بالعائلات، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك تباعد اجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة، معلقًا: "الإصابة تأتي من حيث لا تحتسب".





وتابع موجهًا حديثه للمواطنين: "لو سمحتوا خذوا احتياطتكم كأسرة واحدة، يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، مؤكدًا أن أفضل حلول لفيروس كورونا الآن هي الوقاية، وأن مستشفيات العزل تعمل قدرة عالية.





واستكمل رئيس اللجنة العلمية: "لو سمحتم متخافوش من العزل، مستشفيات العزل تعالج وتحمي أسرة المصاب"، لافتًا إلى أنهم يحيلون الإصابات ذات الأعراض الخفيفة إلى نزل الشباب والمدن الجامعية، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك درجة وعي بين الفئات الأكبر سنًا في التقدم للرعاية الطبية، وأن وعي المجتمع زاد خاصة بين فئات كبار السن.





تطورات كورونا





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.





8 وفيات جديدة





وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.





الاجتماع الدوري لوزيرة الصحة





وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.





وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.





كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أول بأول.





استراتيجية نقل الحالات البسيطة





وتابعت الوزيرة استراتيجية نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق والمدن الجامعية ونزل الشباب، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



