أحمد موسى: مصر قدمت 27 بحثًا عن "كورونا"



وأضاف خلال تقديمه من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر تمثل القارة الإفريقية؛ بتقديم 27 بحثا في مجال ايجاد مصل لفيروس كورونا، منوها إلى ان مصر تفوقت على إسرائيل وتركيا في هذا الصدد.



وأشار الإعلامي، أن المعامل والعلماء المصريين يسعون منذ اللحظة الأولي للوصول لعلاج كورونا؛ لافتا إلى ان بلادنا تعمل ايضا على التجارب السريرية في جامعات عين شمس وطنطا.



وأكد موسى، أن العلماء تجري ابحاث عن كورونا المستجد؛ وهل ظهر قبل ذلك في مصر أم لا؛ متابعا: " مصر تتعامل مع دول العالم الكبار في البحث عن فيروس كورونا، سواء التجارب السريرية أو العلاج بالبلازما وغيرها".



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيًا.



8 وفيات جديدة



وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.



الاجتماع الدوري لوزيرة الصحة



وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.



وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.



كشف الإعلامي أحمد موسى عن أن مصر رقم 9 من الدول العشر الكبار التي تسعى الوصول لعلاج كورونا، لافتا إلى أن هناك أبحاثا قدمتها 10 دولة في العالم للحث عن علاج فيروس كورونا.