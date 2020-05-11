اتحاد الكرة ينعى مدرب حراس بدر

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نعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الكابتن محمد عبده مدرب حراس المرمى بنادي بدر الرياضي الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



وجاء في نص البيان "سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل ويحفظ كل الرياضيين والشعب المصري من كل سوء .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون" .