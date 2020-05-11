Advertisements

تباين بمؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
تباينت مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليصعد مؤشر "ناسداك" وحيدًا بدعم من أسهم "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" بصعودهم بأكثر من 1 بالمائة لتقود المؤشر التكنولوجي لتحقيق أطول موجة مكاسب يومية في العام الجاري.

وجاء أداء "وول ستريت" مع قلق المستثمرين من ظهور موجة جديدة من تفشي كورونا، بعد أن أعلنت الصين وكوريا الجنوبية زيادة إصابات أخرى من الفيروس.

وتأتي هذه المخاوف مع إعلان العديد من الولايات الأمريكية والدول الأورويية والآسيوية خططاً لتخفيف تدريجي للإجراءات المعلنة للحد من تفشي الوباء.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوشين" بالأمس إن معدل البطالة الحقيقي في الولايات المتحدة ربما قد وصل إلى 25 بالمائة، لكنه توقع تحسن الوضع بنهاية العام الجاري.

وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4 بالمائة إلى 24221.9 نقطة، وهو ما يعادل هبوط 109.3 نقطة.

بينما استقر "ستاندرد آند بورز" عندمستوى 2930.1 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك"بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 9192.3 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش،، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 100.1600.

أخبار تهمك

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ ساعة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 16 ساعة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يصارع الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة الفيروسات: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر على مصر

منذ حوالي 16 ساعة

ظاهرة غريبة تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ أقل من ساعتين

أبو عبدالله.. 7 معلومات عن قائد الإرهابيين الذي ظهر في مسلسل الاختيار

منذ حوالي 12 ساعة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على بنود تجديد عقده

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:14 م

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

11:32 م

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

08:26 م

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

09:16 م

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟