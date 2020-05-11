تباين بمؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليصعد مؤشر "ناسداك" وحيدًا بدعم من أسهم "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" بصعودهم بأكثر من 1 بالمائة لتقود المؤشر التكنولوجي لتحقيق أطول موجة مكاسب يومية في العام الجاري.





وجاء أداء "وول ستريت" مع قلق المستثمرين من ظهور موجة جديدة من تفشي كورونا، بعد أن أعلنت الصين وكوريا الجنوبية زيادة إصابات أخرى من الفيروس.





وتأتي هذه المخاوف مع إعلان العديد من الولايات الأمريكية والدول الأورويية والآسيوية خططاً لتخفيف تدريجي للإجراءات المعلنة للحد من تفشي الوباء.





ومن ناحية أخرى، قال وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوشين" بالأمس إن معدل البطالة الحقيقي في الولايات المتحدة ربما قد وصل إلى 25 بالمائة، لكنه توقع تحسن الوضع بنهاية العام الجاري.





وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4 بالمائة إلى 24221.9 نقطة، وهو ما يعادل هبوط 109.3 نقطة.





بينما استقر "ستاندرد آند بورز" عندمستوى 2930.1 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك"بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 9192.3 نقطة.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش،، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 100.1600.