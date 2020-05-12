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المالية: قرض صندوق النقد لن يضيف أي أعباء على المواطن

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:38 ص
المالية
المالية
أمنية فوزي
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن أموال قرض صندوق النقد الدولي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، لافتًا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يتم من خلاله معالجة آثار تداعيات فيروس كورونا، وأن جزء من القرض سيوجه لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا.

وأضاف "كوجك"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن القرض الجديد متاح للكثير من الدول، ولا يؤثر على المواطن على الإطلاق، وأن قرض الصندوق السريع حصلت عليه 40 دولة بخلاف مصر، ولن يضيف أي أعباء على المواطن.

ولفت إلى أن فائدة الصندوق أقل بكثير من الأسواق العالمية، وأن الاقتراض من صندوق النقد أفضل من الاقتراض من الأسواق في الشروط والسداد.

وتابع أن غدًا تبدأ منافشات حول البرنامج الجديد المقدم للصندوق، لافتًا إلى أن قيمة التمويل الآخر من صندوق النقد قد تتراوح بين 4 لـ5 مليارات دولار.

وأشار نائب وزير المالية، إلى أن مصر حققت استقرارًا وثقة كبيرة في اقتصادها، متابعًا: "نهدف خلال المرحلة المقبلة الحفاظ على الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق"، لافتًا إلى أن جميع المؤسسات الدولية لديها استعداد لإقراض مصر، مستكملًا: "نمتلك علاقات قوية مع كافة المؤسسات المالية المانحة علميًا"، لافتًا إلى أن قرض صندوق النقد يدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وأوضح نائب وير المالية للسياسات المالية، أن الدين العام انخفض من 103% إلى 90%، لافتًا إلى أنه تم خفض الدين الإجمالي بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن جزء كبير من الديون المصرية طويلة الأجل، متابعًا: "قد نلجأ لإعادة النظر في بنود الموازنة"، مضيفًا: "طرحنا مبادرة جديدة لدعم قطاع المنشآت السياحية".


تطورات كورونا 

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.

8 وفيات جديدة

وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

الاجتماع الدوري لوزيرة الصحة

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.

كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أول بأول.

استراتيجية نقل الحالات البسيطة

وتابعت الوزيرة استراتيجية نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق والمدن الجامعية ونزل الشباب، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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