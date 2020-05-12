المالية: قرض صندوق النقد لن يضيف أي أعباء على المواطن

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن أموال قرض صندوق النقد الدولي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، لافتًا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يتم من خلاله معالجة آثار تداعيات فيروس كورونا، وأن جزء من القرض سيوجه لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا.





وأضاف "كوجك"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن القرض الجديد متاح للكثير من الدول، ولا يؤثر على المواطن على الإطلاق، وأن قرض الصندوق السريع حصلت عليه 40 دولة بخلاف مصر، ولن يضيف أي أعباء على المواطن.





ولفت إلى أن فائدة الصندوق أقل بكثير من الأسواق العالمية، وأن الاقتراض من صندوق النقد أفضل من الاقتراض من الأسواق في الشروط والسداد.





وتابع أن غدًا تبدأ منافشات حول البرنامج الجديد المقدم للصندوق، لافتًا إلى أن قيمة التمويل الآخر من صندوق النقد قد تتراوح بين 4 لـ5 مليارات دولار.





وأشار نائب وزير المالية، إلى أن مصر حققت استقرارًا وثقة كبيرة في اقتصادها، متابعًا: "نهدف خلال المرحلة المقبلة الحفاظ على الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق"، لافتًا إلى أن جميع المؤسسات الدولية لديها استعداد لإقراض مصر، مستكملًا: "نمتلك علاقات قوية مع كافة المؤسسات المالية المانحة علميًا"، لافتًا إلى أن قرض صندوق النقد يدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.





وأوضح نائب وير المالية للسياسات المالية، أن الدين العام انخفض من 103% إلى 90%، لافتًا إلى أنه تم خفض الدين الإجمالي بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن جزء كبير من الديون المصرية طويلة الأجل، متابعًا: "قد نلجأ لإعادة النظر في بنود الموازنة"، مضيفًا: "طرحنا مبادرة جديدة لدعم قطاع المنشآت السياحية".







