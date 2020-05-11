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ترامب: "بنس" أجرى فحص كورونا.. وهذه هي نتيجته
الإثنين 11/مايو/2020 - 11:32 م
وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، أن نائبه مايك بنس أجرى اختبار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتاً إلى أن النتائج جاءت "سلبية".
وأضاف ترامب، خلال تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا أؤيد العودة للتفاوض مع الصين بشأن الاتفاق التجاري".
وفي وقت سابق من اليوم، نفى البيت الأبيض تقارير تُفيد بأنّ "بنس" موجود في الحجر الصحّي، وذلك بعدما كانت تأكّدت إصابة إحدى الموظّفات العاملات معه بفيروس كورونا المستجدّ.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أعلن يوم أمس الأحد، أن "مايك بنس" دخل في حجر صحي بعد تأكدت إصابة أحد مساعديه.
وقال المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي ديفين أومالي: إن بنس سيتوجه إلى العمل، كالمعتاد بعدما جاءت نتائج فحوصه اليومية لكشف فيروس كورونا "سلبية".
والسبت الماضي، أثبت الفحص الطبي إصابة المستشارة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، وهي زوجة أحد كبار مستشاري ترامب، بفيروس كورونا الأمر الذي يثير القلق من انتشار محتمل للفيروس في أضيق دائرة بالبيت الأبيض.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,236 مليون إصابة، بينهم أكثر من 286 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,519 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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