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العاهل الأردني يشيد بجهود المتطوعين في مكافحة كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:48 م
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
وكالات

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين خلال لقائه فريقاً من المتطوعين، عن فخره بالمبادرات التطوعية التي شهدتها البلاد منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورنا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأكد عبد الله الثاني، على دعمه المتواصل لمثل هذه المبادرات، معتبراً أن الأردنيين جسدوا خلال الفترة الماضية "أروع قيم التكافل والتعاضد من خلال العمل الخيري والتطوعي"، مضيفاً أنني "أعرف حجم الجهود التي تبذلونها في خدمة المواطنين، ونحن بخير بوجود نشامى من أمثالكم".

وقدم المتطوعون لمحة عن أبرز المبادرات التي أطلقوها في ظل فيروس كورونا في مختلف محافظات المملكة، وشملت توزيع طرود غذائية وتوصيل علاجات للمرضى وتقديم الدعم المالي لعمال المياومة والأسر العفيفة وإطلاق مسابقات للأطفال وتوزيع مواد تعقيم وكمامات وتوفير خدمة التمريض المنزلي ومساعدة طلبة المدارس في التعلم عن بعد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,242 مليون إصابة، بينهم أكثر من 286 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,521 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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