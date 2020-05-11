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موديز: تثبت التصنيف الإئتماني لمصر عند "B2"

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:56 م
وكالة موديز
وكالة موديز
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند B2، مع توقعات مستقبلية مستقرة.  

كما أكدت وكالة موديز تصنيفات العملات الأجنبية غير المضمونة في مصر عند B2 ، وتصنيف MTN لكبار العملات الأجنبية غير المضمون في (P) B2.

ويعكس التأكيد على تصنيف B2 والتوقعات المستقرة نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة لمصر التي لا تتوقع موديز تغييرها ماديًا في ظل الصدمة العالمية التي تمثلها جائحة فيروس كورونا.  

بينما تكشف صدمة الفيروس التاجي نقاط الضعف الائتمانية في مصر ، فإن التحسينات في الحوكمة وفعالية السياسة في السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه الصدمة الحالية.

وأكدت موديز أن الانتشار السريع والواسع النطاق لتفشي الفيروس التاجي، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط ، وانخفاض أسعار الأصول ، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق، الآثار الائتمانية مجتمعة لهذه التطورات غير مسبوقة.  بالنسبة لمصر ، تنتشر الصدمة من خلال الضغط على متطلبات التمويل الخارجي ، وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات ، وتباطؤ النمو.

أوضحت إن متطلبات التمويل الكبيرة للحكومة المصرية وضعف القدرة على تحمل الديون بسبب فاتورة الفائدة المرتفعة تعرضها إلى تشديد حاد في ظروف التمويل التي يسببها فيروس التاجية.  ومع ذلك ، في هذه المرحلة ، تقدر وكالة موديز أن السجل الحافل بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي وقدرة مثبتة على إدارة صدمات كبيرة تقلل من احتمال حدوث اضطراب في السوق المالية العالمية يؤثر بشدة على مصر.  على وجه الخصوص ، توفر قاعدة تمويل محلية واسعة واحتياطيات قوية من النقد الأجنبي تزيد عن الخصوم المستحقة احتياطيًا ضد التدفقات الرأسمالية الكبيرة من الأسواق الناشئة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

و بشكل عام ، تتوقع وكالة موديز أن تؤدي الصدمة الاقتصادية والمالية إلى التأخير ، ولكن لا تعطل الانخفاض التدريجي في عبء ديون الحكومة ، في حين أن السيولة والمراكز الخارجية ستبقى على الأرجح دون تغيير على نطاق واسع.

وثبتت التصنيف الائتماني للسندات العملات الأجنبية عند B1 ، وسقف إيداع العملات الأجنبية عند B3 ، وسقوف السندات والودائع بالعملة المحلية عند Ba1، تبقى سقوف البلد قصيرة الأجل لسندات وودائع العملات الأجنبية دون تغيير في Not Prime (NP).

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جائحة كورونا العملات الاجنبية التصنيف الائتماني لمصر الاقتصاد المصري

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