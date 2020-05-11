المتعة تعود من جديد.. موعد استئناف الدوري الإنجليزي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة البريطانية أعلنت رسميًا اليوم الإثنين بأنه يمكن استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بداية من الأول من يونيو المقبل وذلك عقب توقفه بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وكشفت وسائل الإعلام بأن رئيس الوزراء البريطاني صرح في مؤتمر صحفي بأنه لن يتم تنظيم أي رياضة محترفة قبل الأول من يونيو المقبل.





وأكدت وسائل الإعلام أن الحكومة البريطانية قامت بمنح الضوء الأخضر للإتحاد الإنجليزي من أجل عودة النشاط الكروي بداية من الأول من يونيو المقبل بدون حضور جماهيري.





وأفادت وسائل الإعلام بأن رابطة الدوري الإنجليزي ستجتمع اليوم الإثنين وذلك من أجل دراسة بعض القضايا العالقة ومن أبرزها إقامة المباريات المتبقية على ملاعب محايدة.



