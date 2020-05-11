Advertisements

المتعة تعود من جديد.. موعد استئناف الدوري الإنجليزي

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:48 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة البريطانية أعلنت رسميًا اليوم الإثنين بأنه يمكن استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بداية من الأول من يونيو المقبل وذلك عقب توقفه بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت وسائل الإعلام بأن رئيس الوزراء البريطاني صرح في مؤتمر صحفي بأنه لن يتم تنظيم أي رياضة محترفة قبل الأول من يونيو المقبل.

وأكدت وسائل الإعلام أن الحكومة البريطانية قامت بمنح الضوء الأخضر للإتحاد الإنجليزي من أجل عودة النشاط الكروي بداية من الأول من يونيو المقبل بدون حضور جماهيري.

وأفادت وسائل الإعلام بأن رابطة الدوري الإنجليزي ستجتمع اليوم الإثنين وذلك من أجل دراسة بعض القضايا العالقة ومن أبرزها إقامة المباريات المتبقية على ملاعب محايدة.

أخبار تهمك

ظاهرة غريبة تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

أبو عبدالله.. 7 معلومات عن قائد الإرهابيين الذي ظهر في مسلسل الاختيار

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ ساعة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 16 ساعة

لجنة الفيروسات: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر على مصر

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ نصف ساعة

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يصارع الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على بنود تجديد عقده

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:14 م

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

11:32 م

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

08:26 م

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

09:16 م

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟