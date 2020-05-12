شريف منير يقترب من كشف علاقة ياسمين عبد العزيز بكريم فهمي









عرضت مساء أمس الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.وجاءت ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشر من "ونحب تاني ليه"، مفاجأة مراد الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمى، ل"غالية"، التى تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بأنه ذهب إليها مرسى علم بعدما حدثت بينهما مشكلة بسبب سفرها هذا، وقال لها أنه يحبها ولا يستطيع الاستغناء عنها، ووسط هذه الأجواء الرومانسية، كان طليقها عبد الله، الذى يجسد شخصيته الفنان شريف منير، يبحث عنها، وعندما رأيته غالية طلبت من مراد أن يذهب بسرعة، وعندما وصل إليها عبد الله سألها عن الشاب الذى كان يقف معها، فلم تقل له الحقيقية، وقالت إنه مجرد شخص يسأل عن مكان، ورفضت أن تعود معه.يذكر أن مسلسل ونحب تاني ليه، يشارك فيه نجوم عديدة وهم ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، إسلام جمال، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.