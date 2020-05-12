القبض على ميدو عادل وأحمد سلطان في الحلقة 19 من مسلسل جمع سالم

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بثت شاشة قناة "النهار دراما" منذ قليل عرض الحلقة 19 العديد من الأحداث المثيرة للغاية بعدما ذهبت الشرطة لتفتيش منزل الفنان أحمد صيام "عباس" وسألت عن ساكن هذه الشقة فأخبرته الفنان هدير الديب بأنه الشيخ يوسف فذهب الضابط إليه وأخذ منه بطاقته الشخصية وعلم أنه شقيق الفنان محمد شاهين "يونس" فقرر القبض عليه.







وفي المشهد الثاني أتصل الفنان صابر بشقيقة بالتبني يونس وأخبره أن الشرطة تبحث عنه لذلك يجب عليه أن يختفي تمامًا وبعد انتهاء الأتصال وجد الشرطة في غرفته وقامت بالقبض عليه.



مسلسل "جمع سالم" يشارك في بطولته زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء وملك قورة ومحمد شاهين وعادل عبدالرازق وسلوى خطاب، ومن إخراج إيمان حداد.

