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حلمي بكر ينهار من البكاء بسبب علقة موت في "شيخ الحارة" (فيديو)
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:18 ص
هبة أحمد
دخل الموسيقار
حلمي بكر، في نوبة بكاء شديدة بعد كلامه عن طليقته وابنته، لافتًا أن طليقته قامت باستئجار
مجموعة بلطجية وأحضرتهم إلى منزله، وقاموا بالاعتداء عليه، لافتًا: "تلقيت علقة
موت في منزلي بسببهم".
وتابع حلمي بكر
خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" :"بنتي هي اللي مموتاني في
الموضوع ده كله".
وأضاف: "بنتي
مع والدتها أخدتها من 33 يوم،لافتًا إلى أن ابنته تحاول التواصل معه دائمًا، حيث قال
:" تتصل بيا تقولي بابا وحشتني اوي،ماما قاتلي لو قريت قرآن سناني هتقع،بابا حلمت
بيك وتقوم أمها قافلة السكة، يامسؤولين ليه الحضانة لأم زي دي"، مُشيرًا:
"الاسبوع ده كان عندي بلطجية قدام البيت".