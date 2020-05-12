حلمي بكر ينهار من البكاء بسبب علقة موت في "شيخ الحارة" (فيديو)

دخل الموسيقار حلمي بكر، في نوبة بكاء شديدة بعد كلامه عن طليقته وابنته، لافتًا أن طليقته قامت باستئجار مجموعة بلطجية وأحضرتهم إلى منزله، وقاموا بالاعتداء عليه، لافتًا: "تلقيت علقة موت في منزلي بسببهم".

وتابع حلمي بكر خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" :"بنتي هي اللي مموتاني في الموضوع ده كله".

وأضاف: "بنتي مع والدتها أخدتها من 33 يوم،لافتًا إلى أن ابنته تحاول التواصل معه دائمًا، حيث قال :" تتصل بيا تقولي بابا وحشتني اوي،ماما قاتلي لو قريت قرآن سناني هتقع،بابا حلمت بيك وتقوم أمها قافلة السكة، يامسؤولين ليه الحضانة لأم زي دي"، مُشيرًا: "الاسبوع ده كان عندي بلطجية قدام البيت".