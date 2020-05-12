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داليدا تكشف لمراد "ألاعيب" إيهاب فهمي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:24 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

عرضت مساء أمس الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.

وجاءت ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشر من "ونحب تاني ليه"، بأن "داليدا" التى كان يسلطها إيهاب فهمى على مراد حتى يعرف من خلالها أخبار مراد في الشركة، اتصلت على مراد _كريم فهمى، وطلبت منه أن يأتي إليها المنزل، وعندما ذهب إليها أخبرته بأن إيهاب ابن عمه_ يهددها ويطلب منها أن تراقبه وتعرف كل أخباره وتبلغه بها، وأنه يريد أن يؤذيه ولا يحبه.

يذكر أن مسلسل ونحب تاني ليه، يشارك فيه نجوم عديدة وهم ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، إسلام جمال، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.

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