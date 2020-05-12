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مرتجي: محمود طاهر صاحب أيادي بيضاء ونكمل بعضنا في الأهلي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:12 ص
محمود طاهر
محمود طاهر
علي نبوي
أشاد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بالمهندس محمود طاهر الرئيس السابق للقلعة الحمراء والفترة التي قضاها على رأس قيادة النادي سابقا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"محمود طاهر له أيادي بيضاء ومن أول الناس التي فكرت في بناء فرع النادي بالتجمع".

وتابع :"نحن في النادي الأهلي أجيال نكمل بعضنا الأخر، وفكرة أدوات الاستشفاء كانت لمجلس طاهر لكننا من فعلناها وقمنا بإحضار الأجهزة وتجهيز الغرفة".

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