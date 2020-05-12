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على قناة صندوق التنمية الثقافية.. فانوس رمضان وورش فنية بلغة الإشارة للأطفال أونلاين
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:12 ص
الفجر الفني
ضمن مبادرة (خليك فى البيت ..الثقافة بين إيديك)، يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثانية عشر ظهر الثلاثاء القادم 12 مايو، على قناته على اليوتيوب أولى ندوات التوعية الإسبوعية بمحاضرة: تعامل الأطفال صحياً مع فيروس الكورونا" لخبيرة التربية (هدى الأنشاصى) مصحوبة بشرح بلغة الإشارة .
يأتى ذلك ضمن عرض الصندوق لمجموعة متنوعة من الورش
الفنية أونلاين لتدريب الأطفال على الأشغال اليدوية، إستثماراً لأوقات فراغ الأطفال
والنشىء فى إبتكار أعمال مفيدة تظهر مواهبهم .
حيث قدمت الفنانة
(سها كحيل) ورشة بعنوان"إصنع بنفسك زينة رمضان"، والفنانة (سارة مجدى) ورشة
"فانوس رمضان".