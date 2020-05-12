Advertisements

على قناة صندوق التنمية الثقافية.. فانوس رمضان وورش فنية بلغة الإشارة للأطفال أونلاين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

ضمن مبادرة (خليك فى البيت ..الثقافة بين إيديك)، يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثانية عشر ظهر الثلاثاء القادم 12 مايو، على قناته على اليوتيوب أولى ندوات التوعية الإسبوعية بمحاضرة: تعامل الأطفال صحياً مع فيروس الكورونا" لخبيرة التربية (هدى الأنشاصى) مصحوبة بشرح بلغة الإشارة .

 

 يأتى ذلك ضمن عرض الصندوق لمجموعة متنوعة من الورش الفنية أونلاين لتدريب الأطفال على الأشغال اليدوية، إستثماراً لأوقات فراغ الأطفال والنشىء فى إبتكار أعمال مفيدة تظهر مواهبهم .

 

حيث قدمت الفنانة (سها كحيل) ورشة بعنوان"إصنع بنفسك زينة رمضان"، والفنانة (سارة مجدى) ورشة "فانوس رمضان".

أخبار تهمك

مركز المناعة يكشف العلاج الفعال لـ الكورونا بنسبة 100%

منذ أقل من ساعة

ظاهرة غريبة تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 3 ساعات

تجربة صادمة من اليابان تكشف مفاجأة بشأن انتقال كورونا (فيديو)

منذ ربع ساعة

لجنة مكافحة الكورونا تزف بشرى سارة عن علاج المصابين

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة صادمة.. يوجد 10 أنواع من الـ"كوفيد 19" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 م

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

08:26 م

لجنة مكافحة الكورونا تزف بشرى سارة عن علاج المصابين

01:03 ص

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟