مصر تحقق نجاحا في علاج كورونا (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن الدراسات المصرية التي نجريها للبحث عن مصل لفيروس كورونا تستخدم فيها نفس العقارات والأدوية الموجودة في العالم.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الدراسات المصرية في البحث عن مصل لكورونا تحدد الأفضل والأسرع والأكثر فعالية من الأدوية في مواجهة كورونا؛ وأننا قطعنا أشواطا كبيرة وقريبا سنعلن نتائج الأبحاث للوصول لمصل كورونا.





وأشار إلى أن المركز القومي للبحوث يعمل بكل طاقته من أجل المساعدة في التوصل لمصل كورونا، وإلى أن البلازما تم استخدامها في العديد من الحالات وحققت نتائج إيجابية.





وتابع الوزير، أن مصر من ضمن أكثر 10 دول قدمت أبحاث بخصوص البحث عن مصل لفيروس كورونا؛ وأن مصر قدمت 27 بحثا في المركز الأول في مستوى أفريقيا والشرق الأوسط لإيجاد حل لكورونا.





وأورد أن مصر في المركز الأول من حيث الأبحاث بشأن كورونا وتفوقت على إيران وإسرائيل وتركيا والنرويج؛ وأن مصر قامت بتشكيل لجنة على أعلى مستوى من اليوم الأول لمواجهة فيروس كورونا.





وأثنى الوزير، على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على ثقته في العلماء المصريين منذ اللحظة الأولى مما دفعهم للنجاح في تقديم 27 بحث للعالم في مواجهة كورونا.



