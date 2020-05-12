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دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الـ 18 من "شاهد عيان" لحسن الرداد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت اليوم قناة النهار، حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد، الذي يسارك به في المارثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت احداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "شاهد عيان" أحداث مشوقة كثيرة ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص أحداث الحلقة.

ـ وفاة زيدان صديق عمر شكري بالسجن على يد أحد أعداء عمر.

ـ قتل عمر شكري لـ بلطجي السجن بسبب صديقه.

ـ عمر يتواصل مع داليدا ويقرر الهروب مجددا.

ـ هروب عمر شكري من السجن بعد تعرضه تعرضه لـ وعكة صحيتة.

ـ وفاة داليدا صديقة عمر أثناء محاولة تهريبه.

ـ تنتهي أحداث الحلقة بخطف عمر شكري من جانب رجالة أبو حماد أثناء تهريبه من السجن.

وتدور احداث مسلسل "شاهد عيان" في ايطار درامي أكشن حيث يتعرض الظابط عمر شكري لـ العديد من المشاكل بسبب زوجته.

ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، بسمة، وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة.



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هنا شيحة مسلسل شاهد عيان شاهد عيان 18 دراما رمضان حسن الرداد الحلقة الثامنة عشر

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