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لهذا السبب.. سلوى خطاب تشك في سامح الصريطي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

بدأت شاشة قناة "النهار دراما" منذ قليل عرض الحلقة 19 العديد من الأحداث المثيرة للغاية.

وشكت الفنانة سلوى خطاب "ناهد" خلال الحلقة في الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" عندما هدد الفنانة زينة "مريم" بأنه سيقضي عليها هي واخواتها، فسألته ناهد ما ذنب اخوتها في الموضوع، قائلة له: "فمشكلتك فقط مع مريم وليس معهم، وحديثك بيؤكد لي أن هناك ثأر بينها وبين اخوتها، فاصابة التوتر واستنكر هذا الكلام".

مسلسل "جمع سالم" يشارك في بطولته زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء وملك قورة ومحمد شاهين وعادل عبدالرازق وسلوى خطاب، والمسلسل من إخراج إيمان حداد، ومن تأليف محمد ناير.

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