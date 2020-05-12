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تفاصيل حصول مصر على قرض جديد لمواجهة كورونا (فيديو)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يتحدث إلا بمعلومات دقيقة؛ موضحًا أنه أول من تحدث عن اقتراض مصر مجددا من صندوق النقد الدولي. 

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البل"مساء الإثنين أن صندوق النقد الدولي قال شهادة في حق مصر عظيمة؛ ووافق على دعم طارئ لمصر بقيمة 7.2 مليار دولار لمواجهة كورونا.

وأشار الإعلامي إلى أن هذه الدفعة سوف تدعمنا في مواجهة هذا الوباء وتداعياته الكبيرة؛ لافتا أن أغلبية دول العالم أصبحت تعاني مشاكل اقتصادية رهيبة.

وأكد أن بعض دول العالم بدأت في فتح مجال الحياة الطبيعة أمام المواطنين؛ مرددا: "فرنسا فتحت الحياة والمترو النهاردة بس كل واحد واخد الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات".

ونوه إلى أن الدوري الألماني والإنجليزي والإسباني والإيطالي في طريقهم للرجوع ولكن بدون جمهور؛ للتعايش مع كورونا. 

ولفت موسى، إلى أن كل دول أوروبا بدأت تدريجيا في رفع الإجراءات التي كانت فرضت لمواجهة فيروس كورونا. 

هذا وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال الصندوق، إن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا، مشيرًا إلى أنها نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من مرفق التمويل الموسع “EFF” لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة.

وأضاف الصندوق في بيان صحفي، الاثنين، إن الوباء والصدمة العالمية يشكلان اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر إذا لم يتم التصدي له.

وتابع أن السلطات أطلقت حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة وباء كوفيد 19.

واشار إلى أن هذا التمويل الذي يأتي ضمن أداة التمويل السريع سيساعد على التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة.

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