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يسرا تكتشف اتفاق شقيقها مع حلا شيحة لقتل نجلها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا وبالأخص بعد تغير أحداث المسلسل من تصارع الاخوات على المال الى وجود قتل ودم.

وشهدت أحداث بدء يسرا في وضع خطط انتقامية من أختها "فرح" التي تأكدت من أنها سبب في وفاة ابنها "هشام" بمساعدة "شيرين" والتي تجسدها جومانا مراد التي أرادت أن تثبت لـ"عهد" أن أختها وراء كل ما حدث لـ"هشام" خالد أنور، وذلك بعد محاولة "عهد" بقتل "شيرين" داخل منزلها لاتهامها بأنها قاتلة ابنها.

وذهبت "عهد" إلى منزل "شيرين" مرة أخرى لتخطط معها في الانتقام من "فرح"، وسألتها كيف عرفت "فرح" طريق المخدرات والهيروين، وأثناء حديثهما جاء ضيف لـ شيرين، فاختبأت "عهد" وفتحت "شيرين" لتجد الديلر الذي يأتي لها بالهيروين الذي أراد التهجم عليها الحلقات الماضية لـ يعتذر لها، ورأته يسرا ولكنها صدمت أن هو الشخص نفسه الذي رأته في مكتب "مروان" أخيها الغير شقيق، والذي أتى له أيضًا أكياس من مخدر الهيروين في مكتبه ولكنه برر الموقف بأنه ضمن سياق القضايا بحكم طبيعة عمله كمحامي، مما جعلها تربط الأحداث ببعضها وتتأكد من تورط الثنائي واتفاقهما معًا ضدها وتسببا في وفاة ابنها "هشام".

ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، خالد أنور، خالد سرحان، حلا شيحة، عبير صبري، هنادي مهنا، تيام قمر.

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