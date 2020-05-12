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كريم حافظ يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:22 ص
كريم حافظ
كريم حافظ
علي نبوي
أكد كريم حافظ لاعب قاسم باشا التركي ومنتخب مصر على أنه لا يوجد أي مفاوضات حاليا مع مسؤولو النادي الأهلي للانضمام إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لم يحدث أي مفاوضات مع مسؤولو النادي الأهلي منذ موسمين، حيث كانت أخر مرة في بطولة أمم إفريقيا 2017 وخلال المعسكر كان هناك مفاوضات ولكن كان لدي عقد مع النادي الذي كنت ألعب له في فرنسا ولم أفضل العودة إلى مصر في ذلك التوقيت".

وتابع :"أي لاعب يتمنى اللعب في النادي الأهلي أو الزمالك، انا ابن من أبناء النادي الأحمر، وبعد الاحتراف أتمنى العودة إليه".

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