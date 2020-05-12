محمد شاهين يكتشف ممارسة شقيقته للرذيلة





وعندما رفع شاهين النقاب عن وجهها تفاجأ بها وقام بضربها ثم أخبرته بأن الفنان عادل عبد الرازق "مجدي" هو السبب في ذلك لأنه اقنعها أن هناك شخص يحبها وطلب منها الذهاب للتعرف عليه وعندما ذهبت إلى منزله وجدت 4 اشخاص وقاموا بالتعدي عليا.



وأضافت: "صورني مجدي معهم وهددني بنشر الصور والفيديوهات أذا اخبرت أحد أحد بذلك، ويقوم كل يوم يبعث سيارة تأخذني لهذا المنزل، وبعدما أخبرته الحقيقة ظلت تبكي وطلبت منه إلا يخبر أحد من أهلها.

بدأت شاشة قناة "النهار دراما" عرض الحلقة 19 من مسلسل "جمع سالم" للفنانة زينة، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث بعدما وجدت الفنان محمد شاهين "يونس" شقيقته بالبتني ابنة الفنان أحمد صيام "عباس" تسير مع شخص وترتدي نقابًا حتى لا أحد يعرفها.