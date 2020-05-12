Advertisements

محمد شاهين يكتشف ممارسة شقيقته للرذيلة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
بدأت شاشة قناة "النهار دراما" عرض الحلقة 19 من مسلسل "جمع سالم" للفنانة زينة، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث بعدما وجدت الفنان محمد شاهين "يونس" شقيقته بالبتني ابنة الفنان أحمد صيام "عباس" تسير مع شخص وترتدي نقابًا حتى لا أحد يعرفها.

وعندما رفع شاهين النقاب عن وجهها تفاجأ بها وقام بضربها ثم أخبرته بأن الفنان عادل عبد الرازق "مجدي" هو السبب في ذلك لأنه اقنعها أن هناك شخص يحبها وطلب منها الذهاب للتعرف عليه وعندما ذهبت إلى منزله وجدت 4 اشخاص وقاموا بالتعدي عليا.

وأضافت: "صورني مجدي معهم وهددني بنشر الصور والفيديوهات أذا اخبرت أحد أحد بذلك، ويقوم كل يوم يبعث سيارة تأخذني لهذا المنزل، وبعدما أخبرته الحقيقة ظلت تبكي وطلبت منه إلا يخبر أحد من أهلها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد عرض مسلسل جمع سالم قنوات عرض مسلسل جمع سالم

أخبار تهمك

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تجربة صادمة من اليابان تكشف مفاجأة بشأن انتقال كورونا (فيديو)

منذ 17 دقيقة

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة مكافحة الكورونا تزف بشرى سارة عن علاج المصابين

منذ نصف ساعة

مفاجأة صادمة.. يوجد 10 أنواع من الـ"كوفيد 19" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 3 ساعات

مركز المناعة يكشف العلاج الفعال لـ الكورونا بنسبة 100%

منذ ساعة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 11 ساعة

ظاهرة غريبة تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد شاهين يتشاجر مع زوج شقيقته في الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم"

ملخص الحلقة 6 من مسلسل "جمع سالم"

مسلسلات رمضان 2020 | احداث وملخص الحلقة العاشرة من مسلسل "جمع سالم" للفنان للفنانة زينة

أبرز أحداث الحلقة 13 مسلسل "جمع سالم" لزينة

الحلقة 16 مسلسل جمع سالم.. محمد شاهين يخرج من السجن بكفالة

في الحلقة 18 مسلسل جمع سالم.. محمد شاهين يتعرض للضرب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 م

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

08:26 م

لجنة مكافحة الكورونا تزف بشرى سارة عن علاج المصابين

01:03 ص

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟