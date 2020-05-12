جومانا مراد لـ"الفجر الفني": فخورة بالعمل مع نادية الجندي ونبيلة عبيد في "سكر زيادة".. والجمهور طلب مني تقديم أعمال كوميدية













أعربت النجمة جومانا مراد، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل "سكر زيادة" كضيفة شرف في إحدى الحلقات.وقالت جومانا في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنها سعيدة بالعمل مع النجمتان نادية الجندي ونبيلة عبيد في مسلسل (سكر زيادة) معلقة: "حبيت يكون في أرشيفي اني اشتغلت معاهم، وبالتأكيد سعدت بالعمل مع المخرج وائل إحسان لأنني أحبه جدًا وأحب شغله".وأضافت جومانا "الحلقة التي ظهرت فيها كضيفة شرف ولاسيما وأنها تجمع بين الدراما والكوميديا، ولم أستطع أن اكمل تصوير باقي الحلقة بسبب "كورونا" ولذلك تم عرض ما تم تصويره فقط.وتابعت: "سعيدة بردود فعل الجمهور على الحلقة، وبعد عرضها قالوا لي لازم تعملي أدوارًا كوميدية".يذكر أن مسلسل "سكر زيادة"، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.