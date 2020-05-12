هاكرز يخترق صفحة مرتضى منصور على يوتيوب ويرسل تهديدات (فيديو)

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سرقة قناته على اليوتيوب من قبل "هاكرز" موجود في دولة كندا؛ موضحا أنه تلقى رسائل تهديدات من الهكر وتم إبلاغ الجهات المعنية.





وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين: "الرسائل اللي جات بتقول حبايبنا باليوبتوب دمروا قناتك والسكة طويلة ولن تفوز بالانتخابات".





وتحدث منصور، عن اقتراض مصر قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا؛ لافتا إلى أن مصر تمر بازمات طاحنة منذ يناير 2011.





وأكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا يمانع استكمال فريقه لمنافسات دوري WE المصري المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.





وأشار إلى أنه يشترط أن تعلن لجنة إدارة اتحاد الكرة عن موعد عودة الدوري وتحديد جدول مباريات الزمالك كاملًا، ليسمح باستكمال فريقه للمنافسات.





وقال رئيس الزمالك: "سنلعب مبارياتنا في الدوري بشكل طبيعي إذا عادت المسابقة، لا أمانع عودة المسابقة ولكن بشروط محددة وواضحة".





وأكمل: ""يجب أن يتم الإعلان عن موعد عودة الدوري، وتحديد جدول مباريات ثابت للزمالك لكي نستطيع أن نحدد متطلبات هذه المرحلة".





وأضاف: "على اللجنة الخماسية أن تعلن القرار للاستعداد، الأهلي والزمالك يخسرون الكثير من الأموال، فما بالنا بالأندية الأخرى".





واختتم: "الآن نحن دفع الرواتب ونوفي بإلتزاماتنا ولكن بدون جدوى، ولذلك يجب إعلان القرار لكي ندرس كل قراراتنا".



