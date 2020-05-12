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تيام مصطفى قمر يكشف ليسرا عن خيانة والدته

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:39 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت اليوم قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا وبالأخص بعد تغير أحداث المسلسل من تصارع الاخوات على المال الى وجود قتل ودم.

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "خيانة عهد" باعترف تيام مصطفى قمر لعمته "عهد" باكتشاف خيانة والدته "نادية" عبير صبري لوالده مع شخص يدعى "مجدي الصياد" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان رمزي العدل، مما جعلها في حالة استنكار وذهول.

وربطت "عهد" الأحداث ببعضها من حيث مقتل زوجها على يد شقيق "مجدي" عدوها مما يجعل "نادية" عبير صبري طرف معهم، وطلبت "عهد" من ابن اخيها "علي" التكتم على هذا الأمر وعدم التحدث مع أي شخص في هذا الموضوع، وفي نيتها أن تخطط لهم جميعًا الانتقام ولكن بعد ترتيب الحسابات.

ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، خالد أنور، خالد سرحان، حلا شيحة، عبير صبري، هنادي مهنا، تيام قمر.

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يسرا مسلسل خيانة عهد 18 دراما رمضان خيانه عهد خيانة عهد 18 خالد انور الحلقة الثامنة عشر

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