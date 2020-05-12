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سمر مرسى تعترف لشريف منير عن حبها ولكن الأخير يصدمها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

عرضت مساء أمس الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.

وجاءت ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشر من "ونحب تاني ليه، اعتراف ميرنا مساعدة عبد الله، التى تجسد شخصيتها سمر مرسى، حبها ل عبد الله_شريف منير، وأنها لا تستطيع أن تبعد هذا الشعور عن قلبها، فهى لا تحب أحمد سعيد عبد الغني صديق عبد الله بينما يصدمها عبد الله بقوله لها أن العلاقة بينهما مستحيل ولابد أن تنسى وتحب مرة ثانية ولا تعلق نفسها بشيء وهمى.

يذكر أن مسلسل ونحب تاني ليه، يشارك فيه نجوم عديدة وهم ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، إسلام جمال، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.

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