تويتر تحارب المحتوى المضلل حول فيروس كورونا "كوفيد 19"

تعمل "تويتر" بقدر المستطاع، على مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واليوم اتخذت تويتر إجراءات جديدة، حيث تحذر المستحدين من التغريدات المضللة بشأن الوباء العالمي، بالإضافة إلى إخافء هذه التغريدات.





وتعمل تويتر على التحقيق من وجود صورة أو فيديو ينشر معلومات مزيفة أو غير دقيقة، لتخفيها على الفور ولن تجعلها تظهر تلقائيًا انما بعد نقرة من المستخدم، مع عبارة "Get the facts about COVID-19"، أسفله للحصول على المزيد من الحقائق بالضغط عليها. كما تستخدم أيقونة علامة التعجب لإثارة انتباه المستخدم.





تقول تويتر أن التغريدات التي تنشر نصائح تتعارض مباشرة مع آراء خبراء الصحة العامة، أو تؤدي إلى تسبب الضرر بالمستخدمين، فإنها عرضة للحجب. وهذا يشمل أيضاً التغريدات النصية حيث تعرض التحذير ““Some or all of the content shared in this Tweet conflicts with guidance from public health experts regarding COVID-19. Learn more.” مع رابط للحصول على المزيد من المعلومات.





كما سيكون هناك خيار لعرض محتوى التغريدة بعد الضغط على زر View وبهذا تضمن تويتر أنها عرضت التحذير، واستخدمت منصة التغريدات نظامها للتعرف على محتوى التغريدات سابقاً للتحذير من الفيديوهات التي تم تزييفها والتلاعب فيها عبر تقنية التزييف العميق.





وتتنوع الإجراءات التي تتخذها تويتر وتتراوح من عدم اتخاذ أي إجراء في التغريدات التي تحوي مزاعم غير مؤكدة إلى عرض التحذير وحتى إزالة المحتوى في حالة المعلومات المضللة.