Advertisements

تويتر تحارب المحتوى المضلل حول فيروس كورونا "كوفيد 19"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:21 ص
تويتر - صورة أرشيفية
تويتر - صورة أرشيفية
تعمل "تويتر" بقدر المستطاع، على مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واليوم اتخذت تويتر إجراءات جديدة، حيث تحذر المستحدين من التغريدات المضللة بشأن الوباء العالمي، بالإضافة إلى إخافء هذه التغريدات.

وتعمل تويتر على التحقيق من وجود صورة أو فيديو ينشر معلومات مزيفة أو غير دقيقة، لتخفيها على الفور ولن تجعلها تظهر تلقائيًا انما بعد نقرة من المستخدم، مع عبارة "Get the facts about COVID-19"، أسفله للحصول على المزيد من الحقائق بالضغط عليها. كما تستخدم أيقونة علامة التعجب لإثارة انتباه المستخدم.

تقول تويتر أن التغريدات التي تنشر نصائح تتعارض مباشرة مع آراء خبراء الصحة العامة، أو تؤدي إلى تسبب الضرر بالمستخدمين، فإنها عرضة للحجب. وهذا يشمل أيضاً التغريدات النصية حيث تعرض التحذير ““Some or all of the content shared in this Tweet conflicts with guidance from public health experts regarding COVID-19. Learn more.” مع رابط للحصول على المزيد من المعلومات.

كما سيكون هناك خيار لعرض محتوى التغريدة بعد الضغط على زر View وبهذا تضمن تويتر أنها عرضت التحذير، واستخدمت منصة التغريدات نظامها للتعرف على محتوى التغريدات سابقاً للتحذير من الفيديوهات التي تم تزييفها والتلاعب فيها عبر تقنية التزييف العميق.

وتتنوع الإجراءات التي تتخذها تويتر وتتراوح من عدم اتخاذ أي إجراء في التغريدات التي تحوي مزاعم غير مؤكدة إلى عرض التحذير وحتى إزالة المحتوى في حالة المعلومات المضللة.

كما هو معتاد مع أنظمة الذكاء الاصطناعي للتعرف على المحتوى، فهي تعمل بشكل أساسي مع اللغة الإنجليزية، ولا نعرف إن كانت تدعم وتفهم معنى المحتوى باللغة العربية حاليًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وباء كورونا كوفيد 19 كورونا المستجد فيروس كورونا تويتر تكنولوجيا تغريدات مضلة التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية

أخبار تهمك

مركز المناعة يكشف العلاج الفعال لـ الكورونا بنسبة 100%

منذ أقل من ساعة

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة.. يوجد 10 أنواع من الـ"كوفيد 19" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة مكافحة الكورونا تزف بشرى سارة عن علاج المصابين

منذ نصف ساعة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 17 ساعة

تجربة صادمة من اليابان تكشف مفاجأة بشأن انتقال كورونا (فيديو)

منذ 17 دقيقة

ظاهرة غريبة تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بدء فعاليات مؤتمر عرض محتوى الإبداع الكوري

خطوات حظر مواقع إلكترونية على هاتفك الأيفون

تويتر تجلب خيار الإبلاغ عن التغريدات التي تحتوي على معلومات شخصية

تويتر تعمل على اختبار فلترة طلبات الرسائل ذات المحتوى غير الملائم

أول تغريدة لـ أديل على تويتر منذ بداية 2019

انستجرام تمنع استخدام الفوتوشوب في الصور المرفقة على منصتها!

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 م

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

08:26 م

لجنة مكافحة الكورونا تزف بشرى سارة عن علاج المصابين

01:03 ص

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟