Advertisements
في الحلقة 19 من "جمع سالم".. أحمد صيام يغدر بمحمد شاهين
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:54 ص
رشا عادل
بثت شاشة قناة "النهار دراما" منذ قليل الحلقة 19 من مسلسل "جمع سالم" وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة للغاية.
وغدر الفنان أحمد صيام "عباس" بالفنان محمد شاهين "يونس" خلال أحداث الحلقة وأعترف للضابط أثناء التحقيق معه أن ابنه بالتبني يونس هو من قام بسرقة الفيلا لانه لص كبير وقام بالعديد من عمليات السرقة قبل ذلك.
ثم سأل الضابط ابنه الفنان أحمد سلطان "صابر" أذا كان حديث والده صحيح أم لا فاستنكر صابر ذلك الحديث وقال:"يونس لم يقم بسرقة الفيلا" ولكن والده عباس كذبه فهدده صابر أذا أعترف على يونس سيعترف هو كمان أنه اشترك معه في هذه العملية.
ثم سأل الضابط ابنه الفنان أحمد سلطان "صابر" أذا كان حديث والده صحيح أم لا فاستنكر صابر ذلك الحديث وقال:"يونس لم يقم بسرقة الفيلا" ولكن والده عباس كذبه فهدده صابر أذا أعترف على يونس سيعترف هو كمان أنه اشترك معه في هذه العملية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا