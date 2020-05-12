على موسيقى هادئة.. كريم فهمي يطلب يد ياسمين عبد العزيز للزواج

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عرضت مساء أمس الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.



وجاءت ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشر من "ونحب تاني ليه، سفر مراد_كريم فهمى إلى غالية_ياسمين عبد العزيز، في مرسى علم مكان عملها، وطلب منها أن يعزمها على العشاء، وفي وسط أجواء رومانسية اعترفت غالية بحبها الشديد له، كما أنه بادلها نفس الشعور وطلب منها الارتباط رسمى بعد عودتهما إلى القاهرة.



يذكر أن مسلسل ونحب تاني ليه، يشارك فيه نجوم عديدة وهم ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، إسلام جمال، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.