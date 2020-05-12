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مرتضى منصور يكشف تفاصيل وفاة مهندس بكورونا بنادي الزمالك (فيديو)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:46 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل وفاة موظف بالنادي متاثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال "منصور"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين إنه اتخذ قرار إغلاق النادي مبكرا ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا" وشعوره بمدى المسئولية.

وأضاف رئيس نادي الزمالك، أنه منذ 14 يوما وصل خبر من خارج النادي بوفاة مهندس زراعي يعمل بالزمالك، مضيفًا: "مدير الشئون الإدارية علم بالواقعة ولم يبلغ ومنعت دخول كل من يعمل في قطاع الزراعة وهم 25 فرد وتم عمل مسح لجميع المخالطين".

وتابع رئيس نادي الزمالك: "لو تم الإبلاغ من اليوم الاول لكان علاجه أسهل فهو وباء وليس سبة"ـ مشيرًا إلى أنه قرر فصل المدير الإداري بسبب عدم الإبلاغ عن الإصابة.

ونوه بأنه لا يوجد أي خوف في النادي فالتعقيم تم بصورة جيدة، مضيًفا ممازحًا: "المستشار أحمد جلال إبراهيم هو المرعوب الوحيد في بيته".

وضع كورونا في مصر
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.

8 وفيات جديدة
وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

الاجتماع الدوري لوزيرة الصحة
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.

كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أول بأول.

استراتيجية نقل الحالات البسيطة
وتابعت الوزيرة استراتيجية نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق والمدن الجامعية ونزل الشباب، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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