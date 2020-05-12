جوزيه: علاقتي بالأهلي أهم من جني الأموال والإدارة تعاملت معي باحترافية

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قال البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن علاقته بالنادي الأحمر جعلته لا يفكر في الأموال التي سيجنيها عندما تولى تدريبه.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"حبي للنادي الأهلي جعلني أخفض قيمة تعاقدي معه في المرة الثالثة".



التواجد مع النادي الأهلي أمر صنع الفارق معي، ولم أفكر في المرة الثالثة في أي أمور مالية على الإطلاق بسبب حبي للنادي وجماهيره، لدرجة أن زوجتي تحب مصر وتحب النادي الأهلي، وهي نقطة رائعة في حياتي المهنية".



وأشار :"علاقتي بالأهلي كانت أهم من جني الأموال فأنا أحب هذا النادي كثيرًا وارتبط بجمهوره".





وزاد :"إدارة النادي الأهلي تعاملت معي باحترافية خلال فترة تواجدي بالنادي الأحمر".



وأشار :"خالد مرتجي لا بد أن يكون رئيسًا للنادي الأهلي في المستقبل مثلما تولى والده رئاسة النادي".





وتابع :"لا أعرف فايلر لكني أتمنى له التوفيق في مهتمه كمدربا للنادي الأهلي ويقوده لتحقيق البطولات".