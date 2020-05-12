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بعد تطاولها عليه بالألفاظ واعتدائها عليه باليد.. حلا شيحة تشك في خيانة زوجها لها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت أمس قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا الي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا وبالأخص بعد تغير أحداث المسلسل من تصارع الاخوات على المال الى وجود قتل ودم.

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "خيانة عهد" شعرت "فرح" حلا شيحة أن زوجها بدأ أن يتغير في معاملته لها وخاصة بعد وجود خلاف دائم بينهما وتعصبها عليه لدرجة التطاول بالالفاظ واليد، ولاحظت بأنه يظل عند والدته لأيام طويلة مما أدخل الشك في قلبها بخيانته لها.

 وقررت حلا، الذهاب إليه لمصاحته، وعند دخولها منزل والدة زوجها وجدت بجانبه "مريم" جارتهم التي تزوجها في السر، مما جعلها تزيد من اعتذارها برومانسية مبالغ فيها كيدًا في "مريم".

وبعد مصالحته طلبت منه العودة لـ المنزل ووافق دون اعتراض، مما أغضب "مريم" خاصة وأنه لم يراعِ شعورها وتبرأ منها أنها مجرد جارته التي جاءت لتعطي لوالدته الدواء، ولكن ذهبت "مريم" لـ "عهد" وطلبت منها أن تتدخل في الأمر بعدما اعترفت لها بأنها الزوجة الثانية وضرة أختها، مما فاجأ "عهد" ولكن اعتبرتها في صالحها وترتيبات قدرية لتخدمها في انتقامها منهم.

ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، خالد أنور، خالد سرحان، حلا شيحة، عبير صبري، هنادي مهنا، تيام قمر.

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