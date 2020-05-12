ماذا تفعل لو وجدت شنطة مليئة بالأموال منسية في "كريزي تاكسي"

خلال الحلقة 18 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة، جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية أحد الشيوخ المتدينين، الذين دائماً ما ينصحوا الآخرين بعمل الخير والبعد عن الشر والتقرب من الله، وفجأة يركب معهم أحد الأشخاص لديه مشكلة مع زوجته فيقرر ترك التاكسي سريعاً وينسى حقيبة داخل التاكسي، وعندما يخبر الراكب الآخر إبراهيم بوجود حقيبة فيفتحها ليجدها مليئة بالأموال فيقرر الشيخ الاستحواذ على الشنطة بما فيها مما يثير غصب الراكب الآخر وتختلف الآراء ما بين بعض الأشخاص الذين يصممون إرجاع الشنطة لصاحبها وما بين من يريد تقسيم الأموال معه، حتى يشتد الخلاف بينهم ليتدخل طاقم العمل ويعلن حقيقة المقلب.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.