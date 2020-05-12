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أبرز ما جاء في الحلقة الـ 18 من "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:37 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
عرضت الحلقة الثامنة عشر مساء الثلاثاء، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

أبرز ما جاء في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل"ونحب تاني ليه":


_ارسلت داليدا ل"مراد" رسالة تطلب منه أن يأتي إليها منزلها فوراً لتخبره بشيء بعيد تماماً عن الشغل، وعندما ذهب إليها اعترفت له بحقيقة تواجدها في الشركة، وإن سبب تواجدها هو إيهاب ابن عمه، لتخبره بكل تحركاته وأخباره، وأن إيهاب يتمنى له الأذى ولا يحبه.


_سفر مراد إلى غالية مرسى علم، واعترافه الشديد بحبه لها، وأنه لا يستطيع الاستغناء عنها، وأثناء لقاءهما كان عبد الله يبحث على غالية، الأمر الذي أفزع غالية وطلبت من مراد أن يتركها الآن، وعندما أتى لها عبد الله وسألها عن الشخص الذي كانت تقف معه، كذبت عليه وقالت إنه شخص لا تعرفه كان يسأل عن مكان ما.


_اتصل مراد ب "غالية"، وعزمها على العشاء في أجواء رومانسية، واعترفت غالية بحبها الشديد له، وشرح كريم سبب موقفه من سفرها هو أنه يغير عليها، ولا يطيق تواجدها مع طليقها عبد الله، ولا مع بطل الفيلم، ولكن غالية أوضحت له أنها لا تري ولا تشعر بأحد غيره، ولابد أن يثق فيها.



_انتهت الحلقة على مشهد مواجهة مراد مع عبدالله، فعندما رأي عبد الله مراد، في لوكيشن التصوير، أخبره لماذا تتواجد هنا، ليرد مراد عليه بأنه يشاهد التصوير، فيخبره عبد الله هل أنت نزيل في هذا الفندق، ليصدمه مراد بأن هذا الفندق ملكه.

يذكر أن مسلسل ونحب تاني ليه، يشارك فيه نجوم عديدة وهم ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، إسلام جمال، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.



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