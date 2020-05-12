مرتضى منصور: طارق حامد خد حقه من رامز جلال (فيديو)

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن رفع العقوبة عن طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال قائلا: "رفعنا العقوبة لأنه خد حقه".





وأضاف "منصور" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن النادي وضع مادة في لائحته أن يتم توفير عضوية عاملة لأسر الشهداء بالمجان، وذلك للأم والأب والزوج والابن، كما سيتم إعفاء أسر الشهداء من رسوم تجديد العضوية طوال العمر".





وأعلن رئيس نادي الزمالك، عن سرقة قناته على اليوتيوب من قبل "هاكرز" موجود بدولة كندا؛ موضحا أنه تلقى رسائل تهديدات من الهاكر وتم إبلاغ الجهات المعنية.





وأضاف منصور: "الرسائل اللي جات بتقول حبايبنا باليوتيوب دمروا قناتك والسكة طويلة ولن تفوز بالانتخابات".





وتحدث منصور، عن اقتراض مصر قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا؛ لافتا إلى أن مصر تمر بأزمات طاحنة منذ يناير 2011.





وفي وقت سابق، رفع رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، السبت، العقوبة التي أوقعها على لاعب فريقه، طارق حامد، بعد أن لقن رامز جلال "درسا" في الاستوديو، أثناء مشاركته في برنامج "رامز مجنون رسمي".





وقال "منصور" عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي كانت مقدره ب ٥٠٠ الف جنيه بسبب ظهوره مع المجنون التافه رامز جلال".





وأضاف رئيس الزمالك موضحا سبب رفع الغرامة: " وذلك بعد أن لقنه علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجال، وأكد مرتضي منصور أن طارق حامد لقن المجنون رامز درسا في رجولة الزمالكاوية".





قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



