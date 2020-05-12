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استشاري أبحاث إكلينيكية: 93 طفلا أمريكيا مصابون بـ"كاواساكي" مع كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينكية بولاية ميرلاند الأمريكية، إن شهر أبريل الماضي أكثر الشهور من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن 93 طفلًا مصابين بكورونا ثبت إصابتهم بمتلازمة كاوساكي.

وأضاف "الفقي" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحالات اليوم تكاد تقترب من مليون ونصف حالة إصابة بكورونا، وارتفعت الوفيات لما يقدر بـ 80 ألف حالة وفاة، وهناك توقعات بوصول هذا الرقم لـ100 ألف بنهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن هيئة الدواء الأمريكية منحت الضوء الأخضر لأحد الأدوية التي أثبتت فاعلية ملموسة في علاج الحالات المتقدمة والحرجة، وجرى استخدامه بالفعل.

وذكر أنه يوجد 93 طفلا بالولايات المتحدة الأمريكية ثبت إصابتهم بمتلازمة كاوساكي، حيث يعانون طفح في الجلد وارتفاع درجة الحرارة والتهاب في الأوعية الدموية واحمرار شديد في العين، مستطردًا: "الجهاز المناعي للأطفال كان عنيف جدًا وبدلًا من الاشتباك مع الفيروس اشتبك مع أعضاء الجسم".

ويتزايد التخوف من تطور فيروس كورونا المستجد لدى الأطفال وارتباطه بمتلازمة كاواساكي الخطيرة، مع حجز عدد من الأطفال في مدينة نيويورك بالمستشفى، بأعراض متلازمة العُقَد اللمفية المخاطية، وفقا لتنبيه صحي صادر عن إدارة الصحة في نيويورك.

والمرضى الأطفال الموجودون في مستتشفيات نيويورك تتراوح أعمارهم ما بين عامين إلى 15 عاما، وتم حجزهم في الفترة من 17 أبريل إلى الأول من مايو الجاري، والعديد منهم مصابون بفيروس كورونا المستجد.

وكان أول تحذير ربط بين متلازمة كاوساكي، وهو مرض يسبب التهابا بالشرايين متوسطة الحجم في كامل الجسم، ويصيب الأطفال بصفة خاصة، وبين الإصابة بكورونا، قد صدر الأسبوع الماضي لأطباء العناية المركزة في المستشفيات البريطانية، لكن دولا أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة أعلنت عن حالات ممثالة.

وقال التنبيه الصادر عن إدارة الصحة في نيويورك، الاثنين، إن بعض الأطفال عانوا من الحمى المستمرة وأعراض مشابهة لمتلازمة كاواساكي، التي تسبب العديد من الالتهابات منها ما يصيب القلب، ما قد يحد من تدفق الدم إليه، ويمكن علاجها، لكنها قد تؤدي إلى الوفاة.

الوضع الوبائي في مصر
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.

8 وفيات جديدة
وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

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