حمو بيكا لـ"الفجر الفني": في اللحظة دي شكيت ان "كرسي الحقيقة" مقلب من رامز جلال.. وأستعد لطرح هذا المهرجان بعد العيد (حوار)







"الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع حمو بيكا، للتحدث معه عن ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والأعمال الجديدة التي يستعد لطرحها.



والى نص الحوار...



في البداية.. ماذا عن ظهورك في برنامج "رامز مجنون رسمي"؟

سعيد جدًا بالطبع لظهوري في برنامج من أضخم البرامج في الوطن العربي.



هل لاحظت شيئًا غريبًا وراودك الشك في حدوث مقلب لك عند استضافتك في البرنامج؟

لم يكن لدي خلفية عن أي مقلب غير أنه برنامج "كرسي الحقيقة"، ولكني شكيت بعض الشيئ عند ظهور صورة رامز.



كيف كان شعورك أثناء المقلب؟

كنت منزعجًا وسعيدًا في نفس الوقت.



كيف كان رد فعلك على رامز جلال بعد الانتهاء من المقلب؟

انتابتني نوبة ضحك هستيري، لأن رامز من الشخصيات الظريفة.



هل توقعت انك ممكن أن تقع ضحية مقالب رامز في هذا السباق الرمضاني؟

كل رمضان أشك بحدوث مقلب وكنت أتهرب منه أنا وفريقي أثناء الفترة الزمنية قبل رمضان.



ما الأعمال الجديدة التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟

أستعد لطرح ألبوم في عيد الفطر بعنوان "إحنا على المريخ".









مطرب مهرجانات مثير للجدل، قدم مؤخرًا العديد من الأعمال الغنائية التي لاقت رواجًا كبيرًا بين مستمعي هذا اللون من الغناء، كما اكتسب شهرة واسعة بعد أزمته المعروفة مع نقابة الموسيقيين.