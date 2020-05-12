Advertisements

20 معلومة لا تعرفها عن المتحف القومي للحضارة في الفسطاط (صور)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:35 ص
المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة
حسام زيدان
يعد المتحف القومي للحضارة المصرية أحد الأحلام الطموحة لمصر، ويمثل افتتاحه قفزة هائلة في عالم العرض المتحفي، حيث أنه يعتبر أول متحف يعرض الإنتاج الحضاري الإنساني في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث. 

ويضم المتحف القومي للحضارة قاعة المومياوات الملكية والتي سيتم نقلها من المتحف المصري للتحرير، إليها، والقاعة مجهزة على تصميم المقابر المصرية القديمة، مما سيوفر أجواء مبهرة للزائرين. 
ونتعرف في السطور التالية على 20 معلومة عن المتحف القومي للحضارة 

إنشاء المتحف في أرقام:
1982 قامت منظمة اليونسكو بالإعلان عن حملة دولية لإنشاء متحف النوبة في أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة.
1984 مسابقة معمارية لتصميم المتحف القومي للحضارة المصرية
1999 تم اختيار الموقع الحالي بمنطقة الفسطاط لبناء المتحف 
2000 - 2005 عمل حفائر أثرية في موقع المتحف بمنطقة الفسطاط 
2002 وضع حجر الأساس للمشروع
2004 بدء العمل بالمرحلة الأولي للمشروع
2010 بدء العمل بالمرحلة الثانية بالمشروع

مساحات العرض المتحفي والخدمات:
مساحة الأرض التي تم إنشاء المتحف عليها 135 ألف متر مربع. 
مساحة قاعات العرض المؤقتة والدائمة 23 ألف 235 متر مربع
مساحة المخازن الأثرية به سبعة آلاف 462 متر مربع
مساحة معامل الترميم ألفان 984 متر مربع
مساحة المنطقة الإدارية ومنطقة الخدمات 22 ألف متر مربع
مساحة منطقة الاستقبال 13 الف 500 متر مربع
مساحة منطقة الجراجات 11 ألف 700 متر مربع بسعة 450 سيارة
و6 آلاف 700 متر بسعة 55 أتوبيسًا

المتحف مزود بالملحقات التالية: 
قاعة اجتماعات 23 مقعد و3 غرف للترجمة الفورية
قاعة محاضرات 187 مقعد
مسرح 486 مقعد و4 غرف ترجمة فورية
سينما 332 مقعد بها ماكينة عرض 35 مم وماكينة ديجيتال ثلاثية الأبعاد
5 فصول للتربية المتحفية
42 بازار لبيع العاديات والتحف

ومن المنتظر افتتاح المتحف القومي للحضارة قريبًا حيث تم افتتاح قاعة عرض مؤقتة واحدة، وسيتم افتتاح ثلاث قاعات أخرى، إضافة لقاعة المومياوات الملكية من مجموعة تسع قاعات، والمتحف سيمثل تكاملًا في العرض المتحفي بين متاحف "المصري في التحرير، والكبير في الرماية، والإسلامي في باب الخلق.
20 معلومة لا تعرفها عن المتحف القومي للحضارة في الفسطاط (صور)
20 معلومة لا تعرفها عن المتحف القومي للحضارة في الفسطاط (صور)
20 معلومة لا تعرفها عن المتحف القومي للحضارة في الفسطاط (صور)
20 معلومة لا تعرفها عن المتحف القومي للحضارة في الفسطاط (صور)
20 معلومة لا تعرفها عن المتحف القومي للحضارة في الفسطاط (صور)
20 معلومة لا تعرفها عن المتحف القومي للحضارة في الفسطاط (صور)
20 معلومة لا تعرفها عن المتحف القومي للحضارة في الفسطاط (صور)
20 معلومة لا تعرفها عن المتحف القومي للحضارة في الفسطاط (صور)
20 معلومة لا تعرفها عن المتحف القومي للحضارة في الفسطاط (صور)
20 معلومة لا تعرفها عن المتحف القومي للحضارة في الفسطاط (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر اثار مصر متحف الحضارة في الفسطاط بواب الفجر المتحف القومي للحضارة المصرية الفسطاط الفجر

أخبار تهمك

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ يوم

بعد تأثيرها على الجمهور لدرجة البكاء.. معلومات لا تعرفها عن ابنة محمد رمضان في "البرنس"

منذ حوالي 4 ساعات

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ظاهرة غريبة تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

منذ حوالي 11 ساعة

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يحذر من الكمامة المصنوعة من القماش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

"الحظر الكامل".. طلب عاجل من وزارة الصحة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

خاص.. نقل المومياوات الملكية من التحرير إلى الفسطاط

"العناني" يلتقي العاملين في المتحف القومي للحضارة

وزير الآثار يعلن من ألمانيا موعد نقل المومياوات الملكية من التحرير لمتحف الحضارة

الاثنين.. جولة تفقدية لوزير الآثار بمتحف الحضارة تمهيدًا لنقل المومياوات الملكية

ننشر تفاصيل مخازن حفظ المومياوات في المتحف القومي للحضارة

التفاصيل الكاملة لجولة وزير الآثار بمتحف الحضارة تمهيدًا لافتتاحه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:14 م

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

11:32 م

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

11:08 ص

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟