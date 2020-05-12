أديب عن محور الملك سلمان: "الكوبري اتزنق في العمارة"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الصور المتداولة لمحور الملك سلمان واقترابه من العمارات السكنية بشارع الهرم، معلقا: "الصور غريبة.. وتشعر للوهلة الأولى أن الكوبري اتزنق في العمارة".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن صور الكوبري تناقلها العالم كله، مضيفا: "جايز أي حادثة ميكروباص تحصل الكوبري، نلاقيه دخل الشقة"، لافتا إلى أن مسئولي الحي يرون أن المحور مفيد لأهالي تلك المنطقة، لأنهم قاموا بتحسين البنية التحتية للمنطقة.





وأضاف الإعلامي، أن "الشكل غير عادي، أنا لو مكان الناس اللي في العمارات دي أخد فلوس وأشوف مكان تاني"، متابعا: "ليها حل، بس محتاجة الفريق كامل الوزير يمخمخ لها".





ويتضمن المشروع إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 – 4) حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، وبعرض (2 – 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والشوارع والمحاور المرورية الرئيسية المُتقاطع معها، ويكون مسار المشروع يمتد من الطريق الدائرى جنوبًا "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالًا "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) مترًا.





ويتقاطع المحور الجديد مع (شارع مستشفى الصدر - شارع الثلاثين - شارع خاتم المرسلين - شارع الهرم - شارع فيصل - محور صفط اللبن - شارع جامعة الدولة العربية - شارع ناهيا - محور 26 يوليو - شارع مطار إمبابة)، ويتم حاليًا العمل فى تنفيذ القطاع الأول من المشروع فى المسافة من دائرى المنيب جنوبًا حتى محور صفط اللبن بطول 5 كم، وسيتم تقسيم القطاع الأول إلى 3 أجزاء للعمل بالتوازى بطول هذا القطاع الذى يشكل رابطًا بين دائرى المنيب، وشوارع (مستشفى الصدر - خاتم المرسلين - الثلاثينى - الهرم - فيصل)، ومحور صفط اللبن، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.





كما يربط الطريق الجديد العديد من المحاور المرورية بمترو الأنفاق: ومنها "محطة المنيب- محطة أم المصريين- محطة الجيزة- محطة الملك فيصل- محطة جامعة القاهرة- محطة البحوث- محطة السودان- محطة إمبابة- محطة القومية العربية"، فضلًا عن أنه رابط إضافى للطريق الدائرى مما يخفف الضغط على"محور المريوطية- منزل المنيب- البحر الأعظم- ربيع الجيزى".



