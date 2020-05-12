"فلانتينو" الحلقة 18.. عادل إمام يشتري فيلا جديدة لدلال عبد العزيز.. واكتشاف رانيا محمود ياسين كذب زوجها





ملخص الحلقة 18



مواعيد عرض المسلسل



أحداث "فلانتينو"







شهدت الحلقة 18 من مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، أحداث مثيرة وجديدة وهو يعرض عبر قنوات "dmc"، ضمن السباق الرمضاني هذا العام،بدأت أحداث الحلقة 18 من مسلسل فلانتينو، بتورط عادل إمام، بشراء فيلا جديدة، لزوجتة عفاف، التى تجسد دورها الفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك بعدما وجدت عقد فيلا الشيخ زايد التي تزوج فيها داليا البحيري، إذ اعتقدت أنه اشترى الفيلا لها وأخفى الأمر ليكون مفاجأة.و قامت عفاف ، باصطحاب عادل إمام، إلى عنوان الفيلا التي وجدته في عقد الشراء، إلا أنه أقنعها بأن الفيلا التي اشتراها لها بجوار الفيلا التي وجدت عنوانها في العقد، وأن العنوان به خطأ، حتى لا يفتضح أمر زواجه من داليا البحيري.كما اكتشفت رانيا محمود ياسين، قيام أحمد فريد، زوجها، بنقل الأموال من خزينة المنزل ووضعها في البنك دون الرجوع إليها، وهو ما جعل "رانيا" تشك في أن هناك أمرا لا تعلمه خاصة أنها سمعت حماتها وهي تتحدث إلى ابنها الأصغر، والذي يرافق أحمد فريد، في رحلة علاجه بباريس، وتطلب منه العودة قبل أن تعرف رانيا محمود ياسين، ما يحدث، وهو ما جعل "رانيا" على يقين بأن هناك أمرا تدبره حماتها ضدها.والجدير بالذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، ويشارك في هذا العمل عادل إمام، دلال عبدالعزيز، دلال عبدالعزيز، سليمان عيد، سليمان عيد، وفاء صادق، وفاء صادق و وفاء صادق، المسلسل إخراج رامي إمام، تأليف أيمن بهجت قمر.