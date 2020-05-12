أحد سكان العقار الملاصق لمحور الملك سلمان: "الوضع مش مريح"

قال هاني صبحي، أحد سكان العقار الملاصق لمحور الملك سلمان، إنه تم البدء في إنشاء الكوبري منذ شهر رمضان الماضي، ومنذ شهر تقريبا اتضح التصاق الكوبري بالعمارات السكنية.





وأشار "صبحي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "مش لاقيين حد نتواصل معاه.. والصف التحتاني من الشقق انقطع عنهم ماية وهوا، البلكونة ملتصقة بالمحور".





وأكد أحد سكان العقار الملاصق للمحور، أن العمارة السكنية التي يقطن بها ليست مخالفة، ومعه رخصة للعمارة من حي العمرانية 2008، فضلا على أن العمارة بها خدمات المياه والغاز والكهرباء، وكذلك كل وحدة سكنية معها عقد موثق.





وأضاف، "كل الجيران مستاءة من الوضع، ومعنديش مانع انقل لو في تعويض بمكان أفضل، لأن الوضع مش مريح".





ويتضمن المشروع إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 – 4) حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، وبعرض (2 – 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والشوارع والمحاور المرورية الرئيسية المُتقاطع معها، ويكون مسار المشروع يمتد من الطريق الدائرى جنوبًا "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالًا "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) مترًا.





ويتقاطع المحور الجديد مع (شارع مستشفى الصدر - شارع الثلاثين - شارع خاتم المرسلين - شارع الهرم - شارع فيصل - محور صفط اللبن - شارع جامعة الدولة العربية - شارع ناهيا - محور 26 يوليو - شارع مطار إمبابة)، ويتم حاليًا العمل فى تنفيذ القطاع الأول من المشروع فى المسافة من دائرى المنيب جنوبًا حتى محور صفط اللبن بطول 5 كم، وسيتم تقسيم القطاع الأول إلى 3 أجزاء للعمل بالتوازى بطول هذا القطاع الذى يشكل رابطًا بين دائرى المنيب، وشوارع (مستشفى الصدر - خاتم المرسلين - الثلاثينى - الهرم - فيصل)، ومحور صفط اللبن، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.





كما يربط الطريق الجديد العديد من المحاور المرورية بمترو الأنفاق: ومنها "محطة المنيب- محطة أم المصريين- محطة الجيزة- محطة الملك فيصل- محطة جامعة القاهرة- محطة البحوث- محطة السودان- محطة إمبابة- محطة القومية العربية"، فضلًا عن أنه رابط إضافى للطريق الدائرى مما يخفف الضغط على"محور المريوطية- منزل المنيب- البحر الأعظم- ربيع الجيزى".



