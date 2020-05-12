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مرتجي يكشف عن رأيه في عدم تجديد أحمد فتحي لتعاقده مع الأهلي واختياره للانضمام لبيراميدز

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:17 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي
قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه لم يتدخل على الإطلاق في مسألة تجديد تعاقد النادي الأحمر مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي أعلن انتقاله لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل وبعقد يمتد لثلاثة مواسم بعد نهاية تعاقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لم اتصل بأحمد فتحي، فلا يمكن لعضو مجلس أن يتدخل في ملف تجديد عقد لاعب بالنادي".

وتابع :"أحمد فتحي حبيبي ولو اتصل بي وأبلغني بما فعل كنت سأقوله له أنك مخطيء".

وزاد :"كنت أتمنى أن يستمر في النادي الأهلي، ولكن هذا هو قراراه ونتمنى له التوفيق فهو من جيل العظماء في النادي".

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