ريال مدريد يخطط لضم سكرينيار في الصيف









تستعد إدارة ريال مدريد الإسباني لتدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات، بسبب عدم إقتناع زيدان بالمدافع البرازيلي، إيدير ميليتاو.





وذكرت صحيفة " Diario Gol " الإسبانية، أن المدرب زين الدين زيدان وضع مدافع إنتر ميلان، ميلان سكرينيار على رأس أولوياته للتعاقد معه في الصيف.









وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد على إستعداد لإدراج جيمس رودريجيز في الصفقة، من أجل خفض سعر اللاعب الذي قد يصل أكثر من 60 مليون يورو.



