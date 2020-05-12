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ريال مدريد يخطط لضم سكرينيار في الصيف

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:14 ص
سكرينيار
سكرينيار
علي خلاف


تستعد إدارة ريال مدريد الإسباني لتدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات، بسبب عدم إقتناع زيدان بالمدافع البرازيلي، إيدير ميليتاو.

وذكرت صحيفة " Diario Gol " الإسبانية، أن المدرب زين الدين زيدان وضع مدافع إنتر ميلان، ميلان سكرينيار على رأس أولوياته للتعاقد معه في الصيف.


وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد على إستعداد لإدراج جيمس رودريجيز في الصفقة، من أجل خفض سعر اللاعب الذي قد يصل أكثر من 60 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن ميلان سكرينيار صاحب الـ25 عاماً يلعب في إنتر ميلان منذ عام 2017، وخاض مع الإنتر 118 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3، وينتهي عقده في 2023.

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