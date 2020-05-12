مرتجي: أتمنى استمرار رمضان صبحي مع الأهلي الموسم المقبل

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كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أخر تطورات شراء رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، والمعار هذا الموسم من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"طلبنا من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي التعاقد مع رمضان صبحي الصيف الماضي لمدة موسمين لكن النادي الإنجليزي رفض ذلك".



وتابع :"رمضان صبحي من اللاعبين الذين رضعوا من النادي الأهلي، وأتمنى استمراره في الفترة المقبلة".



وواصل :"لم يطلب مني أحد التفاوض مع هيدير سفيلد تاون الإنجليزي، لتجديد إعارة رمضان أو شرائه".



وزاد :"أتمنى استمرار رمضان مع النادي الأهلي، في الموسم المقبل لأنه يضيف الكثير".