Advertisements

مرتجي: أتمنى استمرار رمضان صبحي مع الأهلي الموسم المقبل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:29 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أخر تطورات شراء رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، والمعار هذا الموسم من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"طلبنا من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي التعاقد مع رمضان صبحي الصيف الماضي لمدة موسمين لكن النادي الإنجليزي رفض ذلك".

وتابع :"رمضان صبحي من اللاعبين الذين رضعوا من النادي الأهلي، وأتمنى استمراره في الفترة المقبلة".

وواصل :"لم يطلب مني أحد التفاوض مع هيدير سفيلد تاون الإنجليزي، لتجديد إعارة رمضان أو شرائه".

وزاد :"أتمنى استمرار رمضان مع النادي الأهلي، في الموسم المقبل لأنه يضيف الكثير".

أخبار تهمك

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 6 ساعات

هاني يونس: ربع مليار لتعويض المتضررين من محور ترعة الزمر

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 7 ساعات

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تجربة صادمة من اليابان تكشف مفاجأة بشأن انتقال كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

لجنة مكافحة الكورونا تزف بشرى سارة عن علاج المصابين

منذ ساعتين

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

خالد أبوبكر: "استعدوا للحياة مع كورونا.. مفيش حكومة تقدر تقفل"

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

منذ ساعة و 18 دقيقة

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب يحذر من الكمامة المصنوعة من القماش

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 م

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

01:46 ص

عمرو أديب يحذر من الكمامة المصنوعة من القماش

02:16 ص

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟