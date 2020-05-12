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أبرز أحداث الحلقة 19 من مسلسل "جمع سالم" لزينة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:55 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

عرضت قناة "النهار دراما" عرض الحلقة 19 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث حيث القت الشرطة القبض على الفنان أحمد صيام "عباس" بعدما وجدت تمثال من الفيلا التي قام بسرقتها ابنه الفنان أحمد سلطان "صابر" وابنه بالتبني الفنان محمد شاهين "يونس".

وعندما قبض عليه تواصل مع ابنته وأخبرها بضرورة أخفاء مستندات الفيلا، وعندما كانت تبحث عن مكان لأخفاء المستندات به دق جرس الباب فوجدت الفنان ميدو عادل "يوسف" وطلبت منه أن يأخذ هذه المستندات ويذهب قبل ما تأتي الشرطة لتفتيش المنزل فوافق.

تشاجرت الفنانة سلوى خطاب "ناهد" مع ابنها الفنان محمد علاء "شريف" بعدما حاولت أقناعة بالبعد الفنانة زينة "مريم" لأنها تتعاطى المخدرات وبنت شوارع، ولكنه رفض وأثر عليها وأخبرها أنه سيقف بجوارها ويقدم لها المساعدة دائمًا، ثم أخبرها بأنه سيتزوجها رغم كل ما يحدث وبنًاء على ذلك انسحب من مشروع والدته وترك المنزل.



حاول الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" والفنانة سلوى خطاب "ناهد" أقناع الفنانة زينة "مريم" بتقديم الأعتذار لهما إمام الجميع بعدما أهانتهم خلال المؤتمر الصحفي للمستشفى وتتنازل عن المشروع وعندما تفعل ذلك سيدفعون لها أموالها وإذا لم تفعل ذلك سيضطر لأتخاذ أسلوب جديد يستطيع من خلاله القضاء عليها وعلى أخواتها، ولكن مريم رفضت ذلك العرض.


ذهبت الشرطة لتفتيش منزل الفنان أحمد صيام "عباس" وسألت عن ساكن هذه الشقة فأخبرته الفنان هدير الديب بأنه الشيخ يوسف فذهب الضابط إليه وأخذ منه بطاقته الشخصية وعلم أنه شقيق الفنان محمد شاهين "يونس" فقرر القبض عليه.


وفي المشهد الثاني أتصل الفنان صابر بشقيقة بالتبني يونس وأخبره أن الشرطة تبحث عنه لذلك يجب عليه أن يختفي تمامًا وبعد انتهاء الأتصال وجد الشرطة في غرفته وقامت بالقبض عليه.


شكت الفنانة سلوى خطاب "ناهد" في الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" عندما هدد الفنانة زينة "مريم" بأنه سيقضي عليها هي واخواتها، فاسألته ناهد ما ذنب أخواتها في الموضوع فمشكلتك فقط مع مريم وليس معهم، وحديثك بياكد لي أن هناك طار بينها وبين اخواتها، فاصابة التوتر واستنكر هذا الكلام.

وجد الفنان محمد شاهين "يونس" شقيقته بالبتني ابنة الفنان أحمد صيام "عباس" سيارة مع شخص ومرتدية نقاب حتى لا أحد يعرفها وعندما رفع النقاب عن وجهها تفاجأ بها وقام بضربها ثم أخبرته بأن الفنان عادل عبد الرازق "مجدي" هو السبب في ذلك لأنه اقنعني أن هناك شخص يحبني وطلب مني الذهاب للتعرف عليه وعندما ذهبت إلى منزله وجدت 4 اشخاص وقاموا بالتعدي عليا.


و صورني مجدي معهم وهددني بنشر الصور والفيديوهات أذا اخبرت أحد أحد بذلك، ويقوم كل يوم يبعث سيارة تأخذني لهذا المنزل، وبعدما أخبرته الحقيقة ظلت تبكي وطلبت منه إلا يخبر أحد من أهلها.



غدر الفنان أحمد صيام "عباس" بالفنان محمد شاهين "يونس" وأعترف للضابط أثناء التحقيق معه أن ابنه بالتبني يونس هو من قام بسرقة الفيلا لانه لص كبير وقام بالعديد من عمليات السرقة قبل ذلك.

ثم سأل الضابط ابنه الفنان أحمد سلطان "صابر" أذا كان حديث والده صحيح أم لا فاستنكر صابر ذلك الحديث وقال:"يونس لم يقم بسرقة الفيلا" ولكن والده عباس كذبه فهدده صابر أذا أعترف على يونس سيعترف هو كمان أنه اشترك معه في هذه العملية.



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