خالد مرتجي: بقاء عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بيد الخطيب

Advertisements

أثنى خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على أداء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، ومؤكدًا على تحقيقه للكثير من النجاحات في منصبه.





وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"سيد عبد الحفيظ حقق نجاحات كبيرة طوال فترة توليه مهمة منصب مدير الكرة ولم يتم مناقشة موقفه بالاستمرار من عدمه على الإطلاق وما يتردد مجرد شائعات".



وواصل :"الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق كان ينادي عليه "كابتن سيد"".



وزاد :"هو يفعل شغله بطريقة مميزة للغاية، والكابتن محمود الخطيب يحبه ويرى بأنه مميز في منصب مدير الكرة".



وواصل :"بقاء سيد عبد الحفيظ في يد محمود الخطيب ونجاحه في مهام منصبه واضحة".

